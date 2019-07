Encontrada suposta ossada de fazendeiro desaparecido em Novo Progresso

(Foto:Reprodução)- A família da vitima João Batista Sequinnel encontrou ontem o que acredita serem os restos mortais do fazendeiro que foi dado como desaparecido há um mês em Novo Progresso.

A ossada estava em a 100 metros da sede da fazenda onde ele foi visto pela ultima vez.

Conforme vídeo divulgado pela família, o fazendeiro foi assassinado a tiros de revolver e de espingarda calibre 12 com armas da fazenda, e posteriormente foi queimado – o crânio foi reconhecido pelos familiares como do Tio João Batista Seguinnel.

Segundo os familiares que trouxeram investigadores particular de outro estado para ajudar nas investigações , o caso pegou outro rumo que contraria a versão da policia em Novo Progresso.

Leia mais:Polícia Civil investiga roubo de gado- produtor continua desaparecido em Novo Progresso

Nas investigações iniciais o sobrinho do fazendeiro desaparecido foi apontado como principal suspeito pela policia. A família apresenta outra versão de que o sobrinho José Juarez dos Santos, que estava hospedado em um Hotel na rua Tiradentes nº 759 no bairro Santa Luzia na cidade de Novo Progresso, ele foi visto pela ultima vez no dia 14 de Junho, já no dia 15 saiu por volta das 02hr da madrugada em um veiculo Ecosport de cor preta na companhia de Edvaldo e Flavio e nunca mais foi visto. Segundo os familiares Juarez foi vitima da quadrilha que matou o fazendeiro, e com a conversa de que o tio precisava de ajuda para mexer com o gado, Juarez foi com eles depois disto nunca mais foi visto.

Assista ao Vídeo onde encontraram o crânio do fazendeiro;

Os investigadores particular contratado pela família e os familiares procuram agora o cadáver do sobrinho que para eles foi assassinado pelos ladrões do gado do fazendeiro João Seguinnel.

O Caseiro [nome não divulgado] , Flavio, Edvaldo e Paraguai são apontados pela família como os principais suspeitos pelo assassinato do Tio João Seguinel e pelo sumiço do sobrinho José Juarez dos Santos..

Indignação da Família

A família do fazendeiro quer justiça do caso que envolve a morte do fazendeiro e do sobrinho que continua desaparecido, para eles os crimes aconteceram para roubar o gado da fazenda e os criminosos não acreditavam que o fazendeiro tivesse família por ele;

Veja nota enviada ao Jornal Folha do Progresso;

“Gostaria que o senhores se noticiassem a respeito do roubo de gado acima, vcs soltaram a nota como se meu irmão fosse o bandido, É o rumo da conversa não é isso, pous temos familiares com advogados na cidade e hoje que começaram a chamar as pessoas para depor, inclusive a mulher da pousada foi chamada para depor hoje, só hoje? Meu irmão é mais uma vítima desses bandidos e vamos no final dessa história que vcs se retratem, pois estava cômodo para muitos a história. Agora em vez dos bandidos terem que pegar advogados, são as vítimas que tem que provar o contrário. ( que País é este). Fazem vista grossa, mas vamos até o fim tanto José Joarez dos Santos e João Batista Siquinel tem parentes e hoje estão na Fazenda fazendo buscas, quem deveria fazer estas buscas? Sentindo indignada. Vou mandar a foto do Edvaldo e a pergunta: porque não colocaram no jornal, afinal foi ele que foi pego vendendo o gado. Meu irmão é uma vítima. Então não vamos colocar a carroça antes dos bois. Segue a foto.

Por:Adecio Piran para o JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Todo o conteúdo áudio visual do Jornal Folha do Progresso está protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral, sua reprodução é permitida desde que citado a fonte e com aviso prévio através do e-mail adeciopiran.blog@gmail.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...