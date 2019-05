Encontrado corpo de homem que estava desaparecido após cair de barco no rio jamanxim

(Foto:WhatsApp) – Amigos e populares encontraram o corpo de Oscar Pereira Silva (PINGÃO) distante três quilomêtros do local onde ocorreu o acidente com o barco que virou. “OSCAR PEREIRA SILVA” , de 64 anos, estava na companhia de mais três pessoas no barco que afundou neste domingo (26), um filho , sobrinho e outro amigo, eles não usavam colete salva-vidas.

“OSCAR PEREIRA SILVA” muito conhecido na cidade como Seu Pingão, atualmente trabalha com motorista da empresa “PANELÃO”, caiu no rio jamanxim nas proximidades da fazenda do Camargo [fundos com o rio jamanxim em Novo Progresso] – no local tem uma balsa – o barco afundou ontem, por volta das 18h00mn.

Acidente

Conforme relatos de amigos, Pingão e mas três pessoas estavam acampados naquele local, ao se deslocarem para ir para casa, o barco afundou nomeio do rio, os companheiros viram Pingão descendo o rio agarrado em um colchão, por mais de 500 metros, posteriormente perderam de vista. O corpo da vitima foi encontrado na manha desta segunda-feira (27) , distante aproximadamente 3km do local onde ocorreu o acidente.

O corpo foi encaminhado para uma funerária em Novo Progresso.

Aguardem mais informações….

