Encontrão de adolescentes em Santarém alerta para tráfico de pessoas

O evento é de iniciativa da Pastoral do Menor da Diocese de Santarém.

Centenas de adolescentes assistidos pela Pastoral do Menor de Santarém, no oeste do Pará, participaram na manhã deste sábado (26) de um encontrão realizado pela Diocese do município, em alusão ao mês de enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A programação contou com teatro, dança, música e celebração eucarística.

O tráfico de pessoas foi o tema trabalhado durante o encontro, que também está inserido na programação do Projeto Ação e Proteção, promovido pela Cáritas na Diocese, em parceria com a Pastoral do Menor, que tem levado orientações sobre a temática na região amazônica.

Para o coordenador pedagógico da Pastoral do Menor, Kennedy Harilal, trabalhar a temática é gratificante e desafiador ao mesmo tempo, e enquanto profetas, eles têm a missão de mostrar e incentivar o que deve ser feito.

“É um trabalho gratificante e desafiador por conta da temática, mas estamos aqui para incentivar e quebrar o silêncio. Sabemos que há vínculos afetivos e familiares nessas violações de direitos, mas precisamos mostrar que a pessoa que cometeu esse crime precisa ser responsabilizada”, disse Kennedy Harilal.

Dados levantados pela pastoral dentro dos Conselhos Tutelares já registraram centenas de casos de abuso no município. Até final desse semestre os números devem ser divulgados.

Por G1 Santarém, PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...