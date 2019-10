Encontro de lideranças do Oeste do Pará discutirá andamento de convocação de plebiscito pró estado do Tapajós.

(Foto:Reprodução) O ICPET – Instituto Cidadão Pró Estado do Tapajós – articula com as Câmaras de Vereadores, deputados, prefeitos, vice prefeitos, e presidentes de associações, encontro afim de estabelecer uma agenda comum de militância pró estado do Tapajós no Congresso Nacional.

O encontro acontecerá na câmara de vereadores de Santarém no dia 31/10/2019, de 12h às 13h. A articulação acontece em parceria com a presidência da Câmara de Vereadores de Santarém, Emir Aguiar, que vem ajudando para que o encontro aconteça.

“Aproveitamos esse momento para convidar a todas as lideranças e entusiastas para essa data, pois não temos como enviar convites individuais a todas as instituições do Oeste do Pará. Será um momento histórico para a luta de criação do novo estado e uma oportunidade de integração regional entorno de estratégias que possibilitem o andamento do PDL 508/2019 que convoca plebiscito sobre a criação do estado do Tapajós”, argumentou Jean Carlos Leitão, presidente do ICPET.

Para o Prof. Dr. Edivaldo Bernardo, conselheiro honorário do ICPET, “estabelecer uma agenda comum de militância é fundamental para o andamento da luta histórica da região que constantemente busca a independência”.

Participe você também. Confirme a sua presença!

