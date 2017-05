Encontro discute novas políticas de pesca no oeste do Pará

Universidade, entidades e órgãos ligados ao meio ambiente e à pesca participam dos debates para construção do Plano de Desenvolvimento Sustentável.

Esse será o terceiro Encontro de Planejamento de Novas Políticas de Pesca com a participação de grupos de trabalho e órgãos ambientais, no anexo do campus Amazônia, da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), nesta terça-feira (30), a partir das 08h00. O objetivo do encontro avançar na finalização do Plano de Desenvolvimento Sustentável na região do Baixo Amazonas, que é composta por 11 cidades.

Antes mesmo do início dos encontros dos grupos de trabalho, foram realizadas pesquisas e reuniões para a primeira minuta que irá nortear a sistematização do plano que deve ser finalizado no mês de junho.

No levantamento preliminar, os grupos de trabalho divididos em temáticas que norteiam as principais demandas da comunidade pesqueira na região, identificaram dois maiores problemas vivenciados pelos pescadores: a indefinição das políticas públicas e alterações constantes na legislação.

“As recentes mudanças com a extinção do Ministério da Pesca, transferência para o Ministério da Agricultura, e agora Ministério das Minas e Energia, além das recentes mudanças na legislação da pesca artesanal, causam um clima de insegurança na atividade dos pescadores. Por isso, ter um diagnóstico que vai subsidiar a construção de propostas para o Plano de Desenvolvimento da Pesca Artesanal da região do Baixo Amazonas é fundamental”, declarou uma das coordenadoras da elaboração do plano, professora Socorro Pena.

Para o encontro promovido pela Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente (Sapopema), em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará – Ufopa, Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas (Mopebam) e Colônia de Pescadores Z-20, foram convidados representantes de vários órgãos de defesa do meio ambiente, como, Ibama, Semap, Incra, Emater e secretarias municipais de Meio Ambiente dos municípios do Baixo Amazonas: Santarém, Monte Alegre, Prainha, Almeirim, Juruti, Faro, Terra Santa, Oriximiná, Óbidos, Alenquer e Curuá.

Serviço:

O quê? Encontro de Planejamento de Novas Políticas de Pesca

Onde? Sala 316 do ICS, no anexo do Campus Amazônia, da Ufopa – av. Mendonça Furtado.

Quando? Terça-feira, dia 30 de Maio, das 8h às 15h.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

