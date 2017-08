Encontro Estadual do Podemos reúne lideranças políticas em Santarém

Senador Álvaro Dias e outros políticos do partido chegam nesta quinta-feira a Santarém

Acontece nesta sexta-feira (11), na sede do Atlético Cearense, o Encontro Estadual do Partido Podemos, antigo Partido Trabalhista Nacional (PTN). Será o primeiro Encontro Estadual de 2017, com o tema “Podemos fazer muito mais pelo Pará” e que reunirá lideranças políticas locais e nacionais, além de diversos segmentos da sociedade.

Está confirmada a presença do senador Álvaro Dias, pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2018 e da deputada federal Renata Abreu, Presidente Nacional do Podemos. Ambos chegam a Santarém nesta quinta-feira, 10, às 15h e serão recepcionados pelo Deputado Federal Francisco Chapadinha, Presidente Estadual do Partido no Pará.

Também estão confirmadas as presenças dos deputados federais Ricardo Teobaldo (PE) – líder do Podemos na Câmara dos Deputados; Antonio Jacome (RN); Josi Araújo (AP), Silas Freire (MA) e Luiz Carlos Ramos “Chapéu” (RJ). O senador Romário ainda deve confirmar participação no evento.

Conforme o deputado Chapadinha, o objetivo do encontro em Santarém é reunir filiados e lideranças estaduais do Podemos; apresentar as novidades com a iniciativa do programa do movimento partidário; iniciar um debate em torno do projeto que o partido defenderá para as eleições de 2018; além de elaborar uma carta programa com propostas a serem defendidas para a construção de um futuro melhor para o Estado.

O Podemos é um partido totalmente independente das ideologias partidárias e vai ser transparente.

Deputado Chapadinha recepcionará convidados em Santarém

“O Podemos, antigo PTN, é um novo jeito de se fazer política. O foco é nas causas sociais e a interação com o povo”, disse Chapadinha.

O partido elegeu nas últimas eleições 01 prefeito, o do município de Medicilândia, Celso Trezeciak; 01 vice-prefeito, o Padre Ricardo, em Marapanim; e 13 vereadores nos municípios de Almeirim, Aveiro, Curuá, Goianésia do Pará, Itaituba, Juruti, Marabá, Medicilândia, Mojui dos Campos, Monte Alegre, Óbidos e Santarém.

O deputado Chapadinha chamou a atenção para o nome que substitui o PTN, reforçando o significado do Podemos, principalmente no que se refere a Coragem de mudar.

Chapadinha tem feito a diferença na Câmara dos Deputados, sendo um dos mais atuantes ao oferecer oportunidades, por meio de Emenda Parlamentar e parcerias com os governos estadual e federal, para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população paraense.

A mudança de PTN para “Podemos”, segundo integrantes da legenda, foi inspirada no slogan do então candidato à Presidência dos Estados Unidos da América (EUA), Barack Obama, na campanha em 2008: “Yes, we can! (Sim, nós podemos!), e, traz como proposta o reposicionamento do partido como um onde quem decide é o cidadão.

A legenda tem se apresentado como modelo bastante interessante por abrir enorme expectativa junto à sociedade, que se vê diante de um sistema político complexo, confuso e impenetrável quanto à participação direta da população.

O Podemos se propõe a ser o primeiro partido brasileiro, literalmente, de iniciativa popular, fazendo com que o que for decidido pela maioria da população brasileira seja bandeira de luta e defesa da legenda.

