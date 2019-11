Encontro Regional, promovido pelo ICPET, define ações para aprovação de Plebiscito pró criação do estado do Tapajós.

(Foto:Reprodução) – O Instituto Cidadão Pró Estado do Tapajós – ICPET – promoveu em parceria com a Câmara de Vereadores de Santarém, “Encontro Regional Pró Estado do Tapajós”.

Foram convidados líderes políticos e da sociedade civil organizada dos 23 municípios que compõe o futuro estado do Tapajós.

A reunião deliberativa começou com o pronunciamento do presidente do Instituto, Jean Carlos de Sousa Leitão, que explicou quais passos já foram dados em prol da criação do estado. Destacou ainda a importância da militância do projeto em Brasília para agilizar a realização de um novo Plebiscito, ou ainda desenvolver outras estratégias de emancipação.

Em seguida, o Conselheiro Honorário, professor Edivaldo Bernardo, usou a palavra para estimular a participação de lideranças políticas da região. União indispensável para a militância em Brasília e em todo o estado do Tapajós.

Participação dos presentes:

O presidente da Câmara Municipal de Novo Progresso, Francisco Gomes de Sousa, sugeriu maior integração e participação financeira das Câmaras Municipais. “Todas as Câmara Municipais e prefeituras deveriam contribuir financeiramente para que o Instituto pudesse desenvolver ações nos municípios, em Belém e Brasília. Outros passos precisam ser dados e pra isso precisa dinheiro”, enfatizou.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Santarém, Emir Aguiar, enfatizou o apoio ao movimento. Concordou com o encontro dos presidentes de câmaras, sugeriu que aconteça em dois momentos: primeiro os presidentes da Calha Norte em Santarém e em seguida com os presidentes da Transamazônica e BR 163 no município de Itaituba.

O presidente Associação Comercial e Empresarial de Santarém, sugeriu integração entre os municípios, por meio do uso de ferramentas digitais. Dessa forma caso o plebiscito seja realizado em todo o estado, todos estarão certos das vantagens da criação do estado.

Airton Keire, presidente do Patriota, declarou apoio a estratégia de uso da nomenclatura emancipação em substituição à divisão do estado. “Agora podemos destacar o desenvolvimento da região Norte e de todo país que o novo estado vai trazer, substituindo o sentimento de perda que o estado emancipador nutria”, enfatizou.

Coronel Tomaso enfatizou que a criação do estado do Tapajós é importante pois a descentralização é fundamental para sanar muitas dificuldades enfrentadas pela região por conta do tamanho do estado do Pará.

Do município de Uruará participaram da reunião 06 vereadores. Durante o pronunciamento eles sugeriram ainda a realização de mais um encontro regional, com mais tempo e a possibilidade de maior participação de os vereadores e lideranças comunitárias. “Nem todos os vereadores e líderes sabem das informações que estão sendo repassadas aqui, muitos querem participar da luta e não sabem como, é preciso incluir essas pessoas na luta pela criação do estado”, disse o vereador Gedeon de Souza Moreira.

Dra. Viviane de Souza Pires, falando em nome do município de Prainha, manifestou preocupação com maior integração dos municípios na luta e indagou sobre os comitês que o ICPET tem implantando na região e se colocou a disposição para implantar no município de Prainha.

Para Valter Almeida é de fundamental importância continuar promovendo ações como o “Encontro Regional Pró Estado do Tapajós”, e se colocou a disposição para integrar as ações do movimento.

O vice presidente do ICPET Giovani Santos foi enfático em relação a integração de forças para o andamento do pedido de plebiscito pró estado do Tapajós.

O Ver. Jackson do Folclore lembrou da ida ao gabinete do Senador Eduardo Bolsonaro, da comitiva do ICPET e o Vereador quando foi apresentado a luta de criação do novo estado.

Encaminhamentos da reunião:

No encerramento da reunião foram aprovadas sugestões de ações.

1° Realização de mais um encontro regional;

2° Encontro dos presidentes de câmaras de vereadores afim de haver contribuição financeira a luta;

3° Aprovação de requerimento de audiência com o presidente do Senado;

4° Aprovação de requerimento de reunião com a presidente da CCJ do Senado Federal.

Apoio:

Servidores Públicos de Santarém

Prefeitura de Santarém -Divisão do Estado do Tapajós.

Câmara de Vereadores de Santarém

Seja um voluntário (a) você também !

Junte-se a nós!

Visite nossas páginas

Fapage – TapajosMeuEstado

Grupo de Facebook – #TapajosMeuEstado

Presidente: Jean Carlos Leitão (93) 991516360

Tesoureiro: Adailson Waughan (93) 992257813

Por:tapajosmeuestado.com.br

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...