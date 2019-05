Enem 2019 alcança 4 milhões de candidatos na primeira semana de inscrições

(Foto:Reprodução/EBC)-Inscrições para o exame podem ser feitas até a próxima sexta-feira (17)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 já registrou 4 milhões de candidatos em apenas uma semana de inscrições abertas. A informação foi divulgada na segunda (13), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As inscrições para o exame podem ser feitas até as 23h59 da próxima sexta-feira (17), no horário de Brasília, somente pela internet. A taxa de inscrição no valor de R$ 85 pode ser paga até 23 de maio em agências bancárias, casas lotéricas e Correios. Mesmo os estudantes que obtiveram a isenção da taxa devem se inscrever pelo site oficial.

A prova do Enem será aplicada em dois domingos, 3 e 10 de novembro. São quatro provas objetivas, com 180 questões, e uma redação.

