Enem 2019 será aplicado em 3 e 10 de novembro

Inep divulgou datas nesta quarta-feira (27). Inscrições começam em maio.

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 serão aplicadas em 3 e 10 de novembro em todo o Brasil. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou as datas na tarde desta quarta-feira, 27 de fevereiro.

Calendário Enem 2019:

Solicitação de Isenção/Justificativa de Ausência:1 a 10 de abril

Inscrições: 6 a 17 de maio

Aplicação: 3 e 10 de novembro

Notas do Enem 2018

As notas do Enem de 2018 foram divulgadas no dia 18 de janeiro. Apenas 55 redações tiraram nota mil, o número representa um aumento em relação a 2017, que teve 53 notas máximas (veja o gráfico abaixo).

Em 2018, os candidatos escreveram sobre ‘Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet’.

Entre as provas objetivas, a nota média aumentou em linguagens, matemática e ciências humanas para o maior nível das últimas três edições, mas caiu em ciências da natureza.

Por: G1

