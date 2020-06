Enem 2020: candidatos votam na enquete sobre as melhores datas para a aplicação da prova

Iniciado no último sábado (20) prazo vai até o dia 30 de junho

Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem votar na enquete sobre as melhores datas para a aplicação da prova. Disponibilizada no último sábado (20), com atraso relatado pelos estudantes, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os participantes têm até o dia 30 de junho para fazer a escolha na Página do Participante. Para acessar é necessário utilizar o CPF e senha cadastrados no portal único do Governo Federal.

O Enem 2020 foi adiado após pressão dos candidatos e de entidades estudantis, que temem que a pandemia do novo coronavírus cause prejuízo no desempenho dos candidatos. Os impactos da pandemia de Covid-19 fizeram com que as aulas da rede pública e particular de ensino fossem afetadas. Mais de seis milhões de pessoas estão inscritas no Enem 2020.

Segundo o Inep, a sugestão para as novas datas tem como referência o adiamento da aplicação anteriormente prevista em edital em 30, 60 ou 180 dias. Os estudantes poderão escolher entre as seguintes opções:

1ª opção: Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020

2ª opção: Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021

3ª opção: Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021

1ª opção: Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021

2ª opção: Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021

3ª opção: Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021

