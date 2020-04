Enem 2020: provas e gabaritos de edições anteriores ajudam a entender a dinâmica da avaliação

Material pode ser consultado no site do Inep

Como se não bastasse ter que manter o foco e a motivação na preparação para o Enem, este ano os participantes estão tendo que lidar com o desafio de estudar sozinhos em casa, por conta da suspensão de aulas em algumas instituições de ensino em virtude do novo coronavírus.

Com a realização das provas até então confirmadas pelo Ministério da Educação, é preciso não desanimar e organizar um bom ambiente de estudos, além de buscar alternativas para potencializar o aprendizado. A internet, neste momento, é uma boa aliada, oferecendo diversas ferramentas e sites que podem ajudar nesse momento.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC) responsável pelo Enem, disponibiliza em seu site todas as provas e gabaritos das edições anteriores dos exames. Desde 2009, o Enem é composto por provas objetivas, com 45 questões cada, e uma redação.

As áreas do conhecimento avaliadas são: Ciências Humanas e Suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, Matemática, Códigos e Suas Tecnologias, e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, além da produção de um texto que deve ser realizado no gênero textual dissertativo-argumentativo. O tema da redação só é revelado no dia da prova. Confira, abaixo, provas do Enem de 2015 até a sua última edição (2019):

Prova do Enem 2019

Prova do primeiro dia | Gabarito

Prova do segundo dia | Gabarito

Prova do Enem 2018

Prova do primeiro dia | Gabarito

Prova do segundo dia | Gabarito

Prova do Enem 2017

Prova do primeiro dia | Gabarito

Prova do segundo dia | Gabarito

Prova do Enem 2016

Prova do primeiro dia | Gabarito

Prova do segundo dia | Gabarito

Prova do Enem 2015

Prova do primeiro dia | Gabarito

Prova do segundo dia | Gabarito

Enem 2020

Este ano, 100 mil estudantes vão fazer pela primeira vez, desde a criação do Enem, o exame em sua versão digital. O MEC já liberou a lista de cidades e o número de vagas onde vão ocorrer as provas nesse novo formato. O Enem Digital vai acontecer nos dias 22 e 29 de novembro, já o impresso, em 1º e 8 de novembro. A previsão é que em 2026 todos os participantes do exame façam a prova apenas na modalidade digital. O Enem é utilizado pela maioria dos participantes para começar o ensino superior. Com os resultados é possível começar uma graduação de diversas formas, confira, abaixo, as principais:

Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

• Programa Universidade para Todos (Prouni)

• Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)

• Universidades portuguesas

• Isenção ou complemento de vestibular em faculdades públicas e privadas

