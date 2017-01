Enem: aumenta o número de notas zero nas provas de redação

Ministério da Educação informou ainda que apenas 77 candidatos conseguiram a nota máxima

O Ministério da Educação (MEC) divulgou que a quantidade de inscritos que receberam a nota zero nas provas de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aumentou e chegou a 84.236, em 2016. No ano anterior, 53 mil candidatos ficaram com a pontuação mínima.

Outro indicador, liberado junto com as notas das provas nesta quarta-feira (18), é que apenas 77 candidatos conseguiram alcançar a nota máxima de redação no ano passado. Em 2015, 104 candidatos chegaram à nota mil.

O G1 listou os seis principais motivos informados pelo MEC para as notas zero. São eles: cópia de texto motivador, texto insuficiente, não atendimento ao tipo textual, parte desconectada, propostas que ferem os direitos humanos e fuga ao tema – erro cometido em 46.874 provas.

Os 206.127 mil inscritos que não compareceram ao dia da prova de redação, ou deixaram a página em branco, também ficaram com zero, justificou o MEC. O tema da redação em 2016 foi “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”.

