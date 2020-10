Enem: devido à grande quantidade de acessos no site, Inep estende prazo para inclusão da foto no sistema

Até dia 08 de outubro participantes devem cadastrar foto obrigatória

Previsto para encerrar no dia 01 de outubro, o prazo para estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) incluírem a foto obrigatória no cadastro digital, foi prorrogado para o próximo dia 08. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) decidiu estender o período em virtude dos muitos acessos que a plataforma recebeu ontem.

A foto de rosto do participante passou a ser obrigatória, desde esta edição. Assim, todos os participantes devem anexar a fotografia no sistema de inscrição. O envio da foto deve atender a alguns requisitos solicitados como: ser uma foto atual, nítida, colorida, com o fundo brando e individual.

O Inep alerta que não serão aceitas imagens de pessoas com artigos de chapelaria (boné, chapéu, gorro, viseira ou similares) e óculos escuros. A fotografia deve mostrar o rosto inteiro do participante, com uma boa iluminação e foco. Os formatos aceitos de arquivo são JPEG e PNG (tamanho máximo de 2 MB). O Ministério da Educação, bem como o Inep não realizam validação da foto.

Sobre o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é realizado anualmente e avalia o desempenho escolar ao final da educação básica. As provas fazem parte do calendário de vestibulares e é uma das principais portas de entrada para programas de governo como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O Enem conta com uma redação e 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias. A edição do Enem 2020, por conta da pandemia de coronavírus, será realizada nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, na versão impressa e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro do mesmo ano para a versão digital.

