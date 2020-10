Enem: encerra hoje (5) o período de inscrição para corretores da redação

Candidatos precisam comprovar graduação em Letras

Interessados em atuar como corretores de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 precisam realizar a inscrição até hoje (5), através do site https://redacoes.exames.fgv.br/. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o sistema para realizar o procedimento fica aberto até as 17 horas, horário de Brasília.

Podem participar do processo seletivo candidatos que não possuem cônjuge, pais, filhos, dependentes legais ou qualquer outro parente de primeiro grau inscrito no Enem. O avaliador também precisa ter graduação na área de Letras/Língua Portuguesa ou Linguística e ter um computador ou smartphone em boas condições para o trabalho. Os candidatos que atenderem aos pré-requisitos exigidos pelo Inep irão participar entre os dias 24 de outubro e 23 de novembro de um curso de capacitação a distância para poder exercer a função.

Os selecionados no curso participarão de mais uma etapa de capacitação de modo presencial e de um teste para saber se estão aptos para exercer a função. A etapa presencial está prevista para ser realizada nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2021, mas o Inep informou que em razão da pandemia do coronavírus ela poderá ocorrer de forma on-line.

Na redação do Enem, os corretores irão avaliar cinco competências: domínio da escrita formal; desenvolvimento do tema em estilo dissertativo-argumentativo; relacionar, organizar e interpretar informações e argumentos em defesa de uma opinião; conhecimento de mecanismos linguísticos para construir a argumentação; elaboração de proposta de intervenção para o problema proposto, com respeito aos direitos humanos. A nota máxima prevista é 1000. Textos com até sete linhas ou que fogem ao tema estão entre os critérios para zerar a redação.

O Enem é uma das principais formas de acesso ao ensino superior do país. O exame avalia o desempenho escolar ao final da educação básica. Neste ano, a prova conta com uma novidade, o Enem Digital. A edição deste ano tem mais de cinco milhões de inscritos, as provas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro para a versão impressa e 31 de janeiro e 7 de fevereiro para a versão digital.

