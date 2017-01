Enem não certificará conclusão do Ensino Médio

A partir deste ano, o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) não servirá mais como meio de obter a certificação de conclusão de ensino médio. Confirmada pelo ministro da Educação Mendonça Filho, no último dia 17, a medida tem o intuito de devolver essa responsabilidade para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), considerado mais adequado para esse fim. “O Enem exige de um jovem ou de um adulto que queira a certificação mais do que o necessário”, explica o ministro. De agora em diante, o exame servirá apenas como instrumento de acesso ao ensino superior.

REALIDADE

A prova do Encceja pode ser utilizada para obtenção de certificado de conclusão de ensino fundamental por brasileiros a partir dos 15 anos. Até 2009, também servia para a obtenção de certificado de ensino médio para os maiores de 18. Desde então, essa função havia sido transferida para o Enem, com exceção dos brasileiros no exterior, que ainda podiam realizar o Encceja para obter o diploma. A partir do segundo semestre deste ano, no entanto, o Encceja volta a ser o único responsável pela certificação.

Para o coordenador do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará (UFPA), Expedito Quaresma, o Encceja é mais próximo da realidade desses alunos que, por várias adversidades, tiveram que abandonar a escola quando mais jovens. “A leitura exigida pelo Encceja é mais próxima da realidade deles, pois é resultado de um ensino diferenciado, aplicado no EJA. É uma prova mais apropriada”, explica o professor.

No entanto, o coordenador vê como uma perda a exclusão do Enem como certificador. “O Enem poderia continuar servindo como opção. Assim, o aluno poderia escolher entre qual prova prefere”, acrescenta. Ele lembra também que os alunos que ainda cursavam o 1º ou 2º ano do ensino médio, que não tinham a idade mínima necessária para prestar o Encceja, beneficiavam-se da certificação do Enem para ingressar em uma universidade, mas que agora eles não terão mais essa chance.

PARA ENTENDER

O ENCCEJA

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) é um exame voluntário e gratuito destinado a jovens e adultos brasileiros, em território nacional ou no exterior, que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada.

A prova do Encceja é composta por 30 questões objetivas de múltipla escolha, que avaliam quatro competências dos candidatos: Língua Portuguesa, Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física; Matemática; História e Geografia; e Ciências Naturais.

O teste exige também a produção de uma redação dissertativa-argumentativa acerca de um tema proposto pela prova.

Fonte: DOL.

