Enem Portugal: novas Instituições portuguesas aderem ao exame

Já são 41 instituições participando do programa

Uma novidade para os estudantes que buscam estudar fora do país: mais quatro novas instituições de educação superior portuguesas assinaram acordo interinstitucional com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na seleção de brasileiros em seus cursos de graduação.

Com isso, já são 41 instituições participando do Enem Portugal. As duas primeiras instituições a assinar o acordo, em 2014, foram a Universidade de Coimbra e a Universidade do Algarve. Na mais recente adesão, assinaram: o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), a Universidade Autônoma de Lisboa (UAL) e o Instituto Politécnico de Lusofonia (Ipluso), que têm sede na capital portuguesa. A Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa, localizada na cidade de Oliveira de Azaméis, também passa a adotar o Enem como critério de seleção.

Com o acordo, as instituições passam a ter acesso facilitado, junto ao Inep, aos resultados dos estudantes que buscam vaga em seus cursos. Cada instituição define as regras e os pesos para uso das notas.

A importância se um segundo idioma para quem quer estudar fora

Estudar fora do país requer investimento em um curso de idiomas. Estudantes podem recorrer a iniciativas como o Educa Mais Brasil, que já beneficiou um milhão de estudantes em todo país. Acesse o site do programa e confira todas as oportunidades disponíveis na sua região. Um curso de idiomas com as bolsas oferecidas pode ficar pela metade do preço.

