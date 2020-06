EnemPará será lançado nesta segunda (29) para estudantes da rede pública

Inscrições para o programa já estão disponíveis e são gratuitas. (Foto:Ascom / Sectet)

Plataforma digital é voltada para alunos que vão tentar uma vaga no ensino superior neste ano

O programa EnemPará será lançado, às 17h desta segunda-feira (29), estudantes da rede pública que farão exame neste ano. É uma plataforma que trará mais de mil videoaulas exclusivas, além de textos, simulados, exercícios e também aulas ao vivo.

Todo o desempenho do aluno será avaliado e, assim, receberá recomendações específicas para a melhora da performance. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas acessando este link.

A navegação para quem tem internet com velocidades mais lentas ou instáveis não será um problema, como garante Yuri Santiago, coordenador do EnemPará. O sistema tem uma navegação simples, limpa e otimizada. A iniciativa é da secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet) e de Educação (Seduc) e Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá). Assim, a plataforma é adaptada à realidade paraense.

O lançamento do programa será feito durante uma live, às 17h, com a participação de representantes das instituições parceiras do EnemPará. Os participantes vão responder às perguntas dos estudantes. Clique aqui para acessar a live no horário marcado.

Um dos objetivos do Governo do Estado é diminuir a desigualdade na preparação dos estudantes mais pobres. Esse é o público mais afetado, diretamente, pela paralisação das aulas da rede pública. Tudo devido à pandemia de covid-19, a doença causada pelo coronavírus sars-cov-2. No Pará, a rede estadual tem cerca de 600 mil estudantes, em 936 escolas. No Brasil, a estimativa é de 10 milhões de alunos afetados.

“Permanecer em casa não significa ter que ficar sem estudar. Principalmente para quem está na fase final de preparação para ingressar no ensino superior”, comenta o coordenador do EnemPará, Yuri Santiago.

Por:Victor Furtado

