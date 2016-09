Energia será mais barata fora de horário de pico em 2018

Tarifa branca cria condições que incentivam consumidores de energia a mudarem períodos de ponta (Foto: Sandro Lima)Tarifa branca cria condições que incentivam consumidores de energia a mudarem períodos de ponta (Foto: Sandro Lima)

A tarifa branca é uma nova opção de tarifa que sinaliza aos consumidores a variação do valor da energia conforme o dia e o horário do consumo. Ela será oferecida para as unidades consumidoras que são atendidas em baixa tensão (127, 220, 380 ou 440 volts, denominadas de grupo B) e para aquelas pertencentes ao grupo A, optantes da tarifa de baixa tensão. A medida foi aprovada na terça-feira (6/9), na reunião pública da Diretoria da ANEEL.

A partir de 1º de janeiro de 2018, todas as distribuidoras do país deverão atender aos pedidos de adesão à tarifa branca das novas ligações e dos consumidores com média mensal superior a 500 kWh. Em 2019, unidades com consumo médio superior a 250 kWh/mês e, em 2020, para os consumidores de baixa tensão, qualquer que seja o consumo.

A tarifa branca é uma opção para consumidores residenciais, comerciais, industriais e outros em baixa tensão – apenas não se aplica aos consumidores residenciais classificados como baixa renda, beneficiários de descontos previstos em Lei, e à iluminação pública.

O horário de ponta para a área de concessão da Eletrobras compreende o período entre as 17 horas e 30 minutos e 20 horas e 29 minutos.

Para a artesã Laudinete Maria dos Santos, a notícia é boa, mesmo que ainda vá demorar a ser aplicada. Ela que trabalha com furadeiras praticamente o dia todo, aprovou a iniciativa e acredita que haverá uma redução considerável no valor pago no talão mensal.

O estudante Christophe Lambertt também aprovou e disse que a medida já deveria ter sido adotada há mais tempo.

“Sempre é bom escutar informações que afetem menos o bolso do brasileiro, essa é uma delas. Energia é algo que pouco se consegue viver sem ela, na minha casa mesmo, é ventilador ligado direto, carregador de celular, liquidificador, ferro de passar, micro-ondas, entre outros. Tendo esse desconto nos horários de pico, já reduz a conta”, frisou.

Dona Joselina da Silva não ver a hora do futuro chegar, ela que diz viver com muito calor, agora com a notícia, já pensa em comprar um ar-condicionado e quem sabe colocar um chuveiro elétrico para os parentes nos dias de frio.

“No Nordeste é difícil sentir frio, mas a gente sempre tem aquele parente que pergunta se existe a opção na hora do banho. Comprei recentemente uma geladeira seminova e o valor da energia subiu muito, espero que caia com esse desconto nos horários de pico”, mencionou.

Medidor deve ser instalado para diferenciação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou por meio da assessoria de imprensa que deverá ser adotado um medidor que diferencia o consumo de energia elétrica de acordo com o horário. O medidor será instalado sem ônus para o consumidor.

A possibilidade de optar pela tarifa branca amplia os direitos dos consumidores de energia elétrica. Da mesma forma que é possível aderir, se o consumidor perder a vantagem oferecida pela tarifa branca ele pode solicitar sua volta ao sistema tarifário anterior (tarifa convencional).

Controle do consumo. Com a tarifa branca, o consumidor passa a ter a possibilidade de pagar valores diferentes em função da hora e do dia da semana em que consome a energia elétrica.

Se o consumidor adotar hábitos que priorizem o uso da energia fora do período de ponta, diminuindo fortemente o consumo no horário de ponta (aquele com maior demanda de energia na área de concessão) e no intermediário, a opção pela tarifa branca oferece a oportunidade de reduzir o valor pago pela energia consumida.

Nos dias úteis, o valor tarifa branca varia em três horários: ponta, intermediário e fora de ponta. Na ponta e no intermediário, a energia é mais cara. Fora de ponta, é mais barata. Nos feriados nacionais e nos finais de semana, o valor é sempre fora de ponta.

Para ter certeza do seu perfil, o consumidor deve comparar suas contas com a aplicação das duas tarifas. Isso é possível por meio de simulação com base nos hábitos de consumo e equipamentos do consumidor ou com o uso de um medidor, aprovado pelo Inmetro, que consiga registrar o consumo conforme os horários em que a energia elétrica é utilizada.

Para aderir à tarifa branca, os consumidores precisam formalizar sua opção junto à distribuidora. Quem não optar por essa modalidade continuará sendo faturado pelo sistema atual.

