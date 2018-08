Energia vai ficar 11,75% em média mais cara no Pará

Aumento foi autorizado pela Aneel nesta terça-feira

(Foto: Agência Brasil) – Os consumidores de energia elétrica no Pará terão reajuste médio de 11,75% nas contas a partir deste terça-feira (7). Isso porque a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) já autorizou a Celpa a reajustar os preços no Estado. Deste modo, consumidores de baixa tensão terão 11,78% de reajuste, enquanto que os de alta tensão vão pagar 11,40% mais caro. Os reajuste ficaram acima da inflação estimada em 4% para os últimos 12 meses.

Segundo pesquisa do Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulgada hoje, o reajuste acumulado para o consumidor residencial no Pará, desde a privatização da Celpa, em 1998, já alcança mais de 600%, contra inflação de aproximadamente 250%. Para os consumidores de alta tensão como indústria e comércio, o reajuste acumulado no mesmo período também é expressivo, já que acumula um total de 460,11% desde a privatização da empresa.

Ainda segundo o Dieese, os consumidores devem sofrer um duplo impacto, pois o reajuste deve ser repassado ao comércio, e consequentemente, para todos.

