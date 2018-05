Enfermeira do SAMU é assassinada e filho é preso suspeito do crime.

Jovem apresentou versão confusa e por isso foi levado preso.

Um enfermeira identificada apenas como Priscila, de 38 anos, foi assassinada dentro da própria casa em Peruíbe, litoral de São Paulo. A vítima era responsável técnica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O crime ocorreu na quinta-feira (10).

De acordo com a Polícia Civil, o marido da vítima saiu de casa pela manhã para trabalhar e deixou Priscila e seu enteado dormindo. Ao retornar para a residência, por volta do meio-dia, ele chamou pela esposa, que não respondeu. Após procurá-la no quarto do casal, escutou o barulho do chuveiro ligado no banheiro do piso inferior, onde encontrou a enfermeira inconsciente e caída no chão do box.

Um líquido vermelho foi achado no chão do banheiro, que aparentava ser sangue. Além disso, os móveis da casa estavam desarrumados.

Testemunhas ouvidas pela polícia disseram que Priscila já havia relatado que estava enfrentando problemas com o filho. O corpo da enfermeira foi levado para o IML de Praia Grande, para realização de perícia. O laudo ainda não foi divulgado.

