Enfermeiro do Samu faz parto de emergência na Ilha São Miguel, em Santarém

Essa não é a primeira vez que Itamar Aguiar ajuda grávidas do interior do município na hora do parto. Ele já recebeu até homenagem com nome de bebê.

O enfermeiro Itamar Aguiar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez mais um parto de emergência bem-sucedido na zona rural de Santarém, oeste do Pará. Desta vez, o enfermeiro ajudou trazer ao mundo uma menina, filha de uma adolescente de 16 anos, moradora da comunidade Ilha São Miguel.

Devido a vazante dos rios, em algumas comunidades as embarcações não chegam mais. Por isso, o enfermeiro precisou descer na comunidade Costa do Aritapera, de onde caminhou até chegar a um local onde o canal permite a navegação de bajara (pequena embarcação motorizada).

Na chegada à Ilha São Miguel, o enfermeiro era aguardado por Josivane Soares Galúcio, irmã grávida. “O rio está muito seco. Não foi fácil chegar até a casa da parturiente. Mas deu tudo certo, a criança nasceu muito bem, chorou ao nascer”, contou o enfermeiro.

De acordo com o enfermeiro, que já está retornando para Santarém, a menina recebeu o nome de Alice.

Em maio desse ano, Itamar foi enviado com uma equipe do Samu à comunidade São Pedro, no Rio Arapiuns, onde realizou o parto da jovem Sabrina Macêdo Souza, deu à luz um menino. O parto foi feito em uma maca do posto de saúde na comunidade, que fica distante aproximadamente 9h de barco da zona urbana de Santarém. Sabrina ficou tão agradecida que deu ao bebê o nome do enfermeiro.

No mês de junho, o enfermeiro fez outro parto ao atender um chamado de um barco que seguia para Santarém trazendo uma grávida em trabalho de parto. “Fomos acionados e fui examinar a paciente. No exame de toque eu vi que estava coroado, completo o colo. Então resolvi fazer na embarcação mesmo o parto porque se eu transportasse para a lancha ficaria mais complicado fazer os procedimentos”, contou o enfermeiro Itamar Aguiar.

A jovem Denise dos Santos, de 23 anos, deu à luz o primeiro filho dentro de uma embarcação em pleno Rio Arapiuns, ajudada pelo enfermeiro Itamar.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

