Engavetamento entre três caminhões mata duas pessoas em Rondonópolis (MT)

Duas pessoas morreram em um acidente na noite dessa segunda-feira (7) na BR-163 em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi um engavetamento entre três caminhões.

A Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia, e a Polícia Rodoviária Federal também estiveram no acidente, registrado por volta de 23h no km 116 da BR-163, em Rondonópolis.

A pista ficou interditada no sentido norte até às 3h42 desta terça-feira (8).

“O primeiro veículo estava com falha na sinalização e, na subida, dois veículos que estavam atrás bateram nele também devido à chuva intensa. O primeiro tombou, o segundo ficou preso entre os veículos e o terceiro bateu por trás”, explicou o tenente dos bombeiros, Murilo Pereira Xavier.

O primeiro caminhão estava carregado com madeira. Os dois outros transportavam calçados e são da mesma empresa. O Corpo de Bombeiros retirou as vítimas das ferragens.

As duas pessoas que morreram são homens. Um era o motorista do primeiro caminhão e o segundo era passageiro do segundo veículo envolvido.

Outras três pessoas foram socorridas ao Hospital Regional de Rondonópolis. As causas e o tipo do acidente serão apontados pela Polícia Rodoviária Federal.



