Engenheiro ambiental é morto a tiros dentro de casa, em Altamira

Polícia Civil investiga assassinato de servidor da Prefeitura de Altamira, no Pará (Foto:Reprodução)

Juan da Silva Conceição, 28 anos, foi alvejado com seis tiros. Ele estava na companhia de amigos. Juan também era ativista social. Polícia investiga o caso.

Um engenheiro ambiental foi assassinado a tiros dentro da própria casa em Altamira, no sudeste do Pará. O crime ocorreu no domingo (12).

Juan da Silva Conceição, 28 anos, foi alvejado com seis tiros. Ele estava na companhia de amigos, quando dois homens armados invadiram a casa e atiraram. Juan foi alvejado e morreu no local. Um amigo da vítima também foi baleado, mas ficou ferido sem gravidade, e encaminhado para a UPA de Altamira.

Além da hipótese de latrocínio, já que segundo testemunhas os criminosos anunciaram assalto e roubaram dois celulares, a polícia trabalha com outras linhas de investigação. Juan era ativista de movimentos sociais e cursava mestra do em geografia pela Universidade federal do Pará (UFPA).

O corpo do engenheiro será levado para Igarapé- Açu, onde mora a família da vítima.

Por G1 PA — Belém

