Engenheiros participam de consultoria para planejamento de auditoria em obra rodoviária

(Foto:Reprodução) – O consultor é o Eng. Elci Pessoa Júnior, da New Roads, considerado um dos maiores especialistas em engenharia rodoviária do País

O Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) recebe de 25 a 29 de novembro consultoria para Análise Documental e Planejamento da Auditoria Piloto em Obra Rodoviária. As atividades compõem o primeiro módulo e contam com a participação da equipe de engenharia do TCE e professores do Instituto Federal do Tocantins (IFTO).

A consultoria é realizada em parceria com o IFTO por meio do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre as instituições. O consultor escolhido é o Engenheiro Civil Elci Pessoa Júnior.

Nesse primeiro módulo, o consultor participará de todas as atividades de planejamento e preparatórias para as inspeções técnicas, resguardando aspectos de qualidade e economicidade.

Durante o encontro os participantes receberam a visita do presidente do TCE/TO, Conselheiro Severiano Costandrade, que agradeceu a presença de todos. “Quero que vocês entendam, que esse trabalho que estamos fazendo é para gerações futuras, aproveitem ao máximo essa consultoria e tirem o maior número de informações necessárias”, finalizou Severiano.

Segundo Elci Pessoa Jr., “é exemplar a iniciativa do TCE/TO em realizar auditorias em rodovias com enfoque mais abrangente, profundo e técnico, resguardando a precisão e a segurança de cada tópico analisado”.

De acordo com o engenheiro responsável pela Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (Caeng) do TCE, Flávio Brito, está sendo analisado o projeto, todos os detalhes técnicos, qual tipo de solo, qual traçado da pista se estão seguindo os critérios das normas e se há compatibilidade e coerência do projeto com a técnica. “Por isso é muito importante o convênio do Tribunal de Contas com o IFTO, precisamos ir a campo, a gente pega a amostra e faz as análises para ver se tem compatibilidade entre o que foi projetado e o que foi executado”, finalizou o coordenador.

A consultoria é realizada nas dependências do TCE/TO, nos Laboratórios do IFTO-Campus Palmas e em atividades de campo.

Consultor

Elci Pessoa Júnior é um dos maiores especialistas da área de engenharia rodoviária do País. É consultor Internacional do NIRAS-IP Consult GmbH, da Alemanha, para supervisão de Obras Rodoviárias, engenheiro consultor do TCE/SC para Auditoria em Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana, e autor do livro “Manual de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana”, da Editora Oficina de Textos.

New Roads

A New Roads é uma empresa especializada em engenharia rodoviária e pavimentação urbana e que oferece cursos, treinamentos e seminários com os melhores profissionais do mercado, além de consultoria e auxílio técnico desde procedimentos específicos até amplas análises das rotinas existentes, com propositura de novas formas e metodologias de trabalho que possibilitam maior eficiência, menores custos, e melhores resultados nas obras. Os cursos e treinamentos da New Roads primam pela qualidade máxima da informação e a aplicação prática no mercado.

