England are going home! Canto inglês repete 1996: eliminado na semifinal

Música que viralizou entre os torcedores da Inglaterra para a Eurocopa de 1996 foi usada para a campanha na Copa

(Foto: AFP) – Não será dessa vez que o futebol voltará para casa. A música que embalou a campanha da Inglaterra na Copa do Mundo de 2018 repetiu o mesmo cenário de 1996, quando viralizou na Eurocopa daquele ano. Em ambos os casos, a eliminação veio na fase de semifinal. Para a Alemanha, há 22 anos, e para a Croácia, neste Mundial. Os ingleses voltam a campo no próximo sábado, para enfrentar a Bélgica na disputa de terceiro lugar.

A música nasceu em 1996, quando a Inglaterra foi anfitriã da Eurocopa daquele ano. A banda britânica ”The Lightning Seeds” lançou a música com o nome ”Three Lions”, onde o refrão citava o trecho “o futebol está voltando para casa’, que também era o slogan do torneio naquela ocasião. A Inglaterra é tida como a inventora do futebol, por isso a referência.

Na Copa do Mundo da Rússia, a música foi lembrada pelos jogadores e um vídeo de comemoração no vestiário fez o canto viralizar. Nas redes sociais, Harry Kane e Jesse Lingard postaram trechos da música após a classificação nos pênaltis contra a Colômbia, nas oitavas de final. Em Londres, torcedores fecharam ruas para comemorar com o canto. É histórico, tratado como o hino, mas que também já virou motivo de piada.

Na Eurocopa de 1966, a Inglaterra foi eliminada nos pênaltis pela Alemaha, que conquistou o título contra a República Checa. Na comemoração da conquista, já em Berlim, o então capitão Jurgen Klissmann pegou o microfone e pediu para os torcedores alemães cantarem a música “Football’s coming home”, em tom de provocação.

Por: Lance!Net 11 de Julho de 2018 às 17:48

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...