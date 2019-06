ENQUETE: existe favorito para este Re-Pa? Os números farão diferença em campo? Participe da enquete!

Fonte:Redação Integrada

Remo e Paysandu voltarão a se enfrentar em um campeonato brasileiro após 13 anos (Foto:Cláudio Pinheiro / OLiberal)

O Re-Pa de número 748 da história do futebol será temperado com o desequilíbrio entre as equipes. De um lado, um Remo empatado em pontos com o líder Juventude e dono da segunda melhor defesa e do segundo melhor ataque. De outro, um Paysandu mergulhado em uma crise, sem vencer há oito partidas e exatos 42 dias e a apenas três pontos da zona de rebaixamento.

Diante disto, o favoritismo pode ser aplicado ao Leão. A pergunta é: qual o impacto disso para o resultado do Re-Pa deste domingo, às 18h, no Mangueirão? Responda abaixo!

