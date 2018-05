ENRIQUECIMENTO ILÍCITO-Deputado federal pastor Josué Bengston é condenado a perda de mandado

(Foto Reprodução) -Foi condenado pela Justiça Federal o deputado federal e pastor Josué Bengston (PTB). A determinação é pela perda do mandato por enriquecimento ilícito em esquema de desvio de recursos da saúde no Pará, conhecido como “máfia das ambulâncias”. O deputado teve, ainda, os direitos políticos suspensos por oito anos e deve pagar cerca de R$150 mil em multas e devolução de recursos.

Segundo denúncias do Ministério Público Federal (MPF), Josué Bengston direcionava verbas a municípios, onde licitações eram fraudadas e o dinheiro era depositado na conta dele e da igreja que faz parte, a Igreja do Evangelho Quadrangular.

Ainda cabe ao deputado recorrer da decisão e ele deve permanecer no cargo até todos os recursos serem julgados.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), os municípios paraenses atingidos pelos desvios foram Ulianópolis, Bagre, Santa Luzia do Pará, Tracuateua, Faro, Ponta de Pedras, Palestina do Pará e São Félix do Xingu.

Por G1

