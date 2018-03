Ensino Médio- Aeronáutica abre mais 84 vagas

Aeronáutica abre mais 84 vagas (Foto: José Cruz/ABr) – A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu 84 vagas para admissão aos cursos de formação de oficiais intendentes (43 postos), aviadores (20) e de infantaria (21) da Aeronáutica.

As duas primeiras áreas admitem participantes de ambos os sexos, enquanto a última é destinada apenas a homens. Os candidatos devem possuir ensino médio e idade entre 17 e 22 anos (em 31 de dezembro de 2019).

As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de abril no site www.fab.mil.br. O valor da taxa de inscrição é R$ 70.

A seleção será iniciada em 24 de junho, com prova escrita sobre conteúdos de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física, além de uma redação abordando tema da atualidade indicado pela FAB. Haverá aplicação em 16 cidades, incluindo Belém.

Os aprovados realizarão curso de formação na Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga (SP).

O treinamento tem duração de quatro anos e os cadetes terão direito a alimentação, alojamento, fardamento e assistências médico-hospitalar e odontológica, além de auxílio financeiro de R$ 1.176.

Após a conclusão, os militares serão nomeados aspirante a oficial, graduação que atualmente conta com vencimentos de R$ 6.625.

