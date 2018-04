Ensino médio muda e exige como obrigatórias somente português e matemática

MEC entregou documento oficial nesta terça ao Conselho Nacional de Educação

(Foto Reprodução ) – A última versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do ensino médio foi entregue pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação (CNE) na tarde desta terça-feira (03).

O documento prevê que as três mil horas do ensino médio sejam divididas em duas partes: 1.800 horas para os conteúdos das quatro áreas do conhecimento (linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza) e 1.200 para os itinerários formativos, onde cada escola poderá se aprofundar em uma ou mais áreas.

Durante os três anos do ensino médio, apenas duas matérias serão de ensino obrigatório em cada um desses anos: português e matemática. Porém, a BNCC oficializa que outras disciplinas, como história, química e biologia, também façam parte obrigatória do currículo, mesmo que não sejam oferecidas em todos os anos.

Além disso, qualquer mudança no Enem, por causa da nova referência curricular, só deve acontecer a partir de 2020.

Por: G1

