Enteado de 16 anos mata o próprio padrasto a golpes de faca em comunidade de Itaituba

Enteado, de 16 anos, e o padrasto, vítima.

Vítima foi encontrada horas depois do crime.(Foto:Reprodução)

Por volta das 11h desta terça-feira (24), um brutal assassinato foi registrado na comunidade Patrocínio, em Itaituba. Um adolescente de 16 anos, que não teve a identidade revelada, matou o próprio padrasto, Leonardo Santos Rocha, golpes de faca.

De acordo com informações da mulher da vítima e mãe do menor, Fabriza Santos de Albuquerque, o marido teria saído com o enteado em uma moto modelo Bros de cor vermelho, com destino ao ‘baixão’ do garimpo Patrocínio.

A mulher, ao estranhar a demora no retorno de ambos, acionou um mototaxista e se deslocou em busca de saber o que teria acontecido. No transcorrer do percurso, ela encontrou o marido na beira de um ramal, com vários ferimentos de golpes de faca pelo corpo, há aproximadamente 20km da comunidade.

A Polícia só foi contatada do homicídio por volta das 16h, conforme relatou o SGT Otacy. A 19° seccional de Polícia Civil de Itaituba foi comunicada para os devidos procedimentos legais.

As diligências e investigações já estão sendo realizadas com o intuito de localizar o autor do homicídio, o qual fugiu rumo ignorado após a consumação do crime.

Devido o difícil acesso ao local onde a vítima foi localizada, encontrou-se muita dificuldade para a remoção do corpo pela esposa e pai da vítima, até à comunidade Patrocínio, onde foi velado e posteriormente enterrado pelos familiares e amigos.

