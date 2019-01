(foto:© DR)- Mark Zuckerberg já se pronunciou sobre o assunto

Entenda as vantagens da fusão entre o WhatsApp, Messenger e Instagram

A apresentação do mais recente relatório financeiro do Facebook serviu também para o fundador e CEO da empresa, Mark Zuckerberg, falar um pouco sobre os planos para o futuro. Um dos assuntos foi a fusão entre os serviços de mensagens do WhatsApp, Messenger e Instagram, uma medida que Zuckerberg acredita que terá várias vantagens.

Uma delas é a implementação de encriptação no Messenger e Instagram, colocando estes serviços ao nível do WhatsApp no que diz respeito a segurança. Outra, é o fato de todos os serviços de mensagens Do Facebook passarem a fazer parte de uma única plataforma, algo que Zuckerberg acredita que criará uma experiência semelhante à oferecida pela Apple através do iMessage.

Apesar do interesse na fusão entre WhatsApp, Messenger e Instagram, Zuckerberg assegurou que é algo que não acontecerá este ano.

por Notícias Ao Minuto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...