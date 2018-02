Entenda como o WhatsApp ganha dinheiro

Já são mais de 1,5 bilhões de usuáriosTalvez você já tenha se perguntado: ‘como o WhatsApp ganha direito?’. A verdade é que, sem publicidade e gratuito, o aplicativo de mensagens não rende lucros. No entanto, o Facebook, proprietário do WhatsApp, já tem alguns planos em ação para monetizar no futuro o aplicativo que conta com mais de 1,5 bilhões de usuários.

O TechTudo revela que a empresa desistiu de cobrar pela versão tradicional do app e publicidade nunca foi uma opção. A cobrança de empresas pelo uso do serviço business e – mais recentemente – um sistema de transferência de dinheiro pelo mensageiro, é o que pode colocar o saldo no positivo. O WhatsApp Business chegou no início de 2018 e permite a criação de perfis empresariais. Já o WhatsApp Payments está em fase de testes.

O app foi criado em 2009 por Brian Acton e Jan Koum, ex-funcionários do Yahoo! que sairam da empresa por desilusões relacionadas à venda de anúncios. Os fundadores quiseram evitar que o WhatsApp fosse mais um app de gerar rendimentos e se focaram em proporcionar uma interface eficaz e boa experiência para o usuário.

No início, o WhatsApp era pago em alguns países. Mas, em janeiro de 2016, o app anunciou o fim das taxas. No post oficial, a empresa sinalizou as intenções de colocar negócios e organizações para pagar a conta. Também reafirmou a política de ficar longe dos anúncios publicitários. Em 2014, o Facebook comprou o WhatsApp por US$ 19 bilhões. Desde então, o crescimento do aplicativo foi grande. Os 450 milhões de usuários ativos da época já triplicaram.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por TechTudo

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...