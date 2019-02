Entidade citada em esquema de pagamento de propina administra hospitais públicos no Pará

Vinculada à igreja Católica, a organização Social Pró-Saúde é responsável pela gestão dos principais hospitais públicos do Estado.

Pró-Saúde é a principal responsável pela administração de hospitais públicos paraenses, como o Abelardo Santos, em Icoarací (Cristino Martins / Agência Pará)

A Pró-Saúde ganhou destaque no cenário nacional após a divulgação de um depoimento do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral (MDB) ao Ministério Público. Nele, Cabral afirma haver um esquema de desvio de dinheiro envolvendo a entidade e cita nominalmente o ex-arcebispo de Belém, dom Orani Tempesta, hoje arcebispo do Rio de Janeiro.

“Não tenho dúvida de que deve ter havido esquema de propina com a OS da Igreja Católica, da Pró-Saúde. O dom Orani devia ter interesse nisso, com todo respeito ao dom Orani, mas ele tinha interesse nisso”, disse Cabral aos procuradores do caso.

No Pará, a Pró-Saúde é a principal responsável pela administração dos hospitais públicos do Estado. O modelo de Organização Social foi criado em São Paulo. A ideia era desburocratizar a gestão das unidades de saúde. A entidade escolhida recebe recursos do Estado e tem um modelo de administração semelhante ao da iniciativa privada.

Entre os hospitais sob responsabilidade da Pró-Saúde no Pará está o Abelardo Santos, ainda em obras. A entidade, contudo, recebeu, do governo estadual anterior, recursos para a compra de equipamentos, o que está sendo analisado pela atual gestão da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa).

Em nota à Conexão AMZ, a Sespa informou que “a atual gestão já solicitou formalmente esclarecimentos à Pro-Saúde sobre a forma de recebimento e utilização dos valores recebidos e a efetiva compra dos equipamentos e seus valores”. A Sespa não informou, porém, os valores repassados.

A Pró-Saúde administra oito hospitais estaduais, são eles:

1 – Hospital Regional Abelardo Santos (Belém);

2 – Hospital Público Estadual Galileu (Belém);

3 – Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Belém);

4 – Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (Ananindeua);

5 – Hospital Materno Infantil de Barcarena (Barcarena);

6 – Hospital Regional do Sudeste do Pará (Marabá);

7 – Hospital Regional do Baixo Amazonas -Dr. Waldemar Penna (Santarém);

8 – Hospital Regional Público da Transamazônica (Altamira).

Por:Rita Soares | Conexão AMZ

