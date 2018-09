Entrega para Novo Progresso-Leilão Virtual CFM Bull Trade colocará à venda 400 touros Nelore CEIP em 8 de outubro

A CFM colocará à venda 400 touros Nelore CEIP, nascidos em 2016, rigidamente selecionados, com exame andrológico e prontos para trabalhar na próxima estação de monta. O leilão virtual Bull Trade será realizado no dia 8 de outubro, a partir das 17h, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. (Foto:Divulgação)

Os compradores no leilão Bull Trade podem pagar em 20 parcelas (2+2+16) ou parcela única em 2019 (maio ou outubro), pelo sistema CFM Bull Trade – neste caso, o valor será indexado em arrobas de boi gordo.

O frete é grátis para toda a malha rodoviária brasileira para cargas fechadas (16 e 24 touros). Além disso, o transporte também é grátis para qualquer quantidade de touros em nove pontos de entrega: Magda (SP), Guarapuava (PR), Aquidauana (MS), Gurupi (TO), Goianésia (GO), Cuiabá (MT), Correntina (BA) e, agora, também Montes Claros (MG) e Porto Velho (RO). Para o Estado do Pará, a CFM levará, sem custo adicional ao comprador, a partir de 8 touros para os pontos de entrega em Novo Progresso (PA) e Redenção (PA).

Entenda o Sistema CFM Bull Trade – Na batida do martelo, a CFM transforma o valor de compra do touro em arrobas de boi gordo, de acordo com a cotação da arroba na BM&F para outubro de 2019. Dessa forma, o valor da compra passa a ser o total de arrobas, calculado no dia do leilão.

Com o CFM Bull Trade, se na época do pagamento o valor da arroba estiver mais baixo que a cotação usada na compra do touro, o cliente pagará um valor menor para a CFM do que o valor do animal na batida do martelo.

No caso de alta, apesar de o valor da compra subir, o produtor também terá valorização na venda de boi gordo, vaca de descarte e bezerro, equilibrando assim o resultado econômico e financeiro da fazenda.

Mais informações sobre o Leilão Virtual CFM Bull Trade: www.agrocfm.com.br, faleconosco@agrocfm.com.br, telefones (17) 3214-8700 ou (17) 99775-3618, Facebook.com/agrocfm, Instagram: @agrocfm.

