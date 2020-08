Entregador consegue emprego e moto após viralizar trabalhando com filha na garupa em Belém: ‘Aconteceu quando eu mais precisava’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Para contribuir com a formação profissional da família, Alessandro e a esposa, que é operadora de caixa em um supermercado, ganharam cursos profissionalizantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

A imagem viral foi registrada no dia 22 de julho. Segundo Alessandro, na época, os avós da Rayna contraíram a Covid-19 e estavam se recuperando da doença. Agora, com os pais curados, Alessandro vai contar com uma rede de apoio ainda maior para cuidar da filha.

“Após meu horário de trabalho pretendo continuar realizando as entregas, pra me ajudar a garantir dinheiro para comprarmos nossa tão sonhada casa própria”, disse.

Mesmo com emprego, Alessandro disse que não vai abandonar as entregas.

Ele havia recebido diversas propostas de trabalho e, entre as opções, Alessandro escolheu a que se aproximava do sonho de se tornar chef . E além disso, a bolsa que a filha ganhou é, para ele, “mais um passo para o sonho de ver ela se formar”.

Desempregado há cinco meses depois do restaurante em que trabalhava falir, o entregador agora é também auxiliar de cozinha em um restaurante no centro histórico da capital.

“Tudo aconteceu na hora em que eu mais precisava”, disse o paraense Alessandro Magno, que viu sua vida mudar após foto viralizar mostrando ele levando a filha, Rayna Vitória, de 4 anos, na garupa de uma bicicleta enquanto fazia entregas em Belém. Com a repercussão da foto, Alessandro conseguiu um emprego, moto e cursos profissionalizantes. Já a filha ganhou uma bolsa de ensino integral em um colégio particular.

