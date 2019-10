Entregador de comida ganha moto após ser debochado por miss

Jovem que foi debochado por miss ganhou moto em programa de televisão. (Foto:Reprodução)

O jovem trabalhador ganhou a moto durante um programa de televisão no Mato Grosso

O jovem Luiz André, 22, que ficou conhecido após ser debochado pela miss Bruna Figueiredo, 21, pelas redes sociais, ganhou uma moto de uma concessionária do Mato Grosso.

A entrega do veículo aconteceu durante o Programa do Pop, do apresentador Everton Pop. Luiz André foi às lágrimas ao receber a moto. Antes de ganhar o presente, ele afirmou que o vídeo o chateou bastante.

“Eu fiquei muito triste porque isso nunca tinha acontecido comigo”, disse antes de ser presenteado.

A modelo Bruna Figueiredo, de 21 anos, publicou um vídeo em tom de ironia sobre as condições de trabalho do rapaz, que é entregador do aplicativo Uber Eats e usava uma bicicleta para trabalhar.

A repercussão foi negativa para Bruna e ela chegou a perder a coroa e o título de miss.

