Entregador de gás é preso após tentar estuprar criança de 7 anos durante entrega

De acordo com informações da polícia, a criança relatou que o homem fez a entrega enquanto a mãe amamentava o outro filho em um quarto e ao entregar o dinheiro ao suspeito, ele pediu um abraço. Ainda de acordo com a polícia, durante o abraço, o homem tocou nas partes íntimas da criança.

Um entregador de gás, de 44 anos, foi preso em flagrante, suspeito de tentar estuprar uma menina de sete anos quando fazia uma entrega em uma residência no bairro Diamantino, em Santarém, oeste do Pará, domingo (4).

