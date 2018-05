Entregador de pizza é agredido e tem moto incendiada por cliente no RN

Após a agressão, o suspeito, que apresentou sinais de embriaguez, ainda ateou fogo na moto do rapaz

Um homem foi preso depois de agredir um entregador de pizza na noite desse domingo (20), em Extremoz, na Região Metropolitana de Natal. Após a agressão, o suspeito, que apresentou sinais de embriaguez, ainda ateou fogo na moto do rapaz. O crime foi cometido após o cliente do estabelecimento não ter dinheiro para pagar a encomenda.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi primeiro à pizzaria e, no ato do pagamento, disse não ter dinheiro. Em seguida, solicitou ao atendente que a pizza fosse entregue na casa dele porque ele pagaria com o cartão de crédito da mulher. Quando o entregador chegou à residência, foi agredido.

