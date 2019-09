Envolvido em caso onde assassinos filmaram e divulgaram imagens de homicídio no Xingu é preso

Daywes teria repassado as ordens aos executores de dentro do presídio, tendo como motivação o fato de que a vítima era de uma facção rival (Foto:Reprodução)

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação “Paradoxo”, onde foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e residências de pessoas ligadas a facções criminosas, em busca de objetos ilícitos após investigações realizadas pelo Núcleo de Apoio à Investigação (NAI).

Em meio à operação foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra Daywes Johemerson da Costa Lima, integrante de facção criminosa autor de homicídios no município de Altamira e autor intelectual de um homicídio ocorrido em Anapu.

De acordo com as informações, Daywes teria repassado as ordens aos executores de dentro do presídio, tendo como motivação o fato de que a vítima, Gilberto de Souza e Souza, pertenceria à facção Comando Vermelho, grupo criminoso rival. Diante das provas, foi representado o pedido de sua prisão preventiva pela Delegacia de Anapu. A polícia destaca que os executores do crime gravaram a execução e postaram em redes sociais, fato de repercussão ocorrido naquele município. Apenas Daywes foi preso, mas os demais envolvidos já foram identificados e as diligências da Polícia Civil continuam para capturá-los.

Participaram da operação agentes da Superintendência Regional do Xingu, da Seccional Urbana de Altamira, Delegacia de Anapu, Núcleo de Apoio a Investigação (NAI-Xingu) Delegacia de Conflitos Agrários (DECA/Atm) e Delegacia de Homicídios de Altamira (DH/Atm).

No momento do cumprimento do mandado na residência de Daywes, foi encontrado um revólver calibre 38, municiado, e uma mulher identificada como Letícia Hortência também foi presa em flagrante pela posse de arma de fogo, já que a arma se encontrava na sua bolsa. A Polícia tinha informações de que ela também tem envolvimento com a facção criminosa.

A operação faz parte de investigação das equipes em curso para identificar e prender integrantes de organização criminosa que atua em Altamira e região, que vem causando elevado número de mortes em virtude da disputa entre as duas organizações criminosas.

A Polícia destaca também que Daywes possui relevância na facção criminosa a qual pertence, e buscando manter a ordem e a segurança pública, desde a expedição de seu mandado, equipes da Delegacia de Anapu e da Delegacia de Homicídios de Altamira realizavam diligências diárias para capturá-lo. As diligências continuam na busca de localizar e prender demais integrantes dos grupos.

