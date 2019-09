Envolvido em furto de cofre em banco de Igarapé-Miri é preso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No dia 20, deste mês, foi deflagrada uma operação policial, em Igarapé-Miri, que resultou na prisão de Everaldo Fonseca Corrêa, Sebastião Barbosa Ramos, Antônio Carlos Pantoja da Silva, todos acusados de participação no arrombamento e furto do cofre. Na residência de um dos presos, foi apreendido o material utilizado para tentar cortar o cofre.

À frente da prisão estiveram policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro (DRRBA), da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Segundo o delegado titular da Delegacia de Repressão a Roubos e Bancos, Fausto Bulcão, policiais civis da DRCO, deslocaram-se à região para início das investigações e conseguiram identificar o núcleo criminoso responsável. Após as investigações, foram solicitadas à Justiça as prisões preventivas dos suspeitos e os mandados de busca e apreensão.

(Foto:Reprodução)-Em Igarapé-Miri, no nordeste paraense, a Polícia Civil prendeu o quarto envolvido no arrombamento seguido de furto de um cofre bancário, em 15 deste mês. O preso é Erison Pantoja Corrêa, 23 anos, que confessou participação.

