Envolvido em roubo de caminhonete preso em Novo Progresso é condenado a mais de 7 anos de prisão no Mato Grossso

(Foto:Reprodução internet) – A juíza Suelen Barizon da Vara Única de Matupá (MT), condenou Emerson Nunes de Souza Cruz, de 23 anos, à pena de 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, por envolvimento no roubo de uma Toyota Hilux branca, com placas de Colíder, mediante grave ameaça e violência, em Matupá, ocorrido no dia 20 de dezembro de 2015.

De acordo com o processo, Emerson e mais três homens foram presos por policiais militares em Novo Progresso, no Pará, com a caminhonete roubada, quatro dias após o crime. A justiça considerou que a circunstância temporal não impediu a configuração da prisão em flagrante.

Ainda segundo o documento, no dia 27 de junho do ano passado, foi concedida a progressão do regime fechado para o semiaberto mediante o cumprimento das condições impostas em audiência, sendo colocado o réu em liberdade. Porém, no dia 20 de fevereiro deste ano, o reeducando foi preso em flagrante pela prática de novo delito sendo decretada a sua prisão preventiva novamente.



Por Redação Jornal Folha do Progresso com informações do Só Notícias/Cleber Romero

