Envolvidos na Lava Jato devem mais de R$ 10 bilhões aos cofres públicos

Investigações devem ser concluídas até o final de 2017; espera-se que ações gerem mais de R$ 5 bilhões

A Receita Federal autuou 107 contribuintes, entre pessoas físicas e jurídicas, envolvidos em esquemas de corrupção com a Petrobras investigados pela Operação Lava Jato.

De acordo com o blog do Josias, no “UOL”, as 64 empresas e as 43 pessoas autuadas somam uma dívida de R$ 10,1 bilhões, incluindo Imposto de Renda, CSLL, multa de 150% e juros sobre os tributos devidos.

Das 64 empresas apontadas pela Receita, 53 são empreiteiras. Juntas, elas devem R$ 8 bilhões aos cofres públicos, de acordo com o jornal “Valor”.

Outras 17 instituições, sendo bancos e corretoras, estão sendo investigados por supostamente facilitaram e promoveram as ações das empresas e pessoas autuadas.

As investigações, ativas desde 2014, estão previstas para serem concluídas até o final deste ano. A expectativa é que as ações gerem mais de R$ 5 bilhões.

Fonte: Notícias ao minuto.

