Equatorial Pará abre agências novamente no sábado (29) para negociação

Neste sábado (29), as agências da Equatorial Energia Pará de todo o Estado estarão abertas novamente para atender exclusivamente clientes que desejam negociar débitos em atraso, com condições especiais de parcelamento e eliminação de juros, multas e correção monetária. Os atendimentos serão das 8h às 12h nas agências e nos dois postos exclusivos para negociação em Belém: na Galeria Portuense e Shopping Castanheira. Somente os postos da Pedreira, Parque Shopping, BR e das Estações Cidadania do Guamá e Santarém que não estarão abertos.

A campanha de negociação da Equatorial Pará foi estendida até o dia 31 de agosto, para atender o maior número de clientes que estão com faturas em aberto devido ao período de instabilidade financeira por conta da pandemia.

Para o Gerente da Área de Relacionamento com o Cliente da distribuidora, Haroldo Nobre, esta é uma excelente oportunidade para o consumidor. “A Campanha de Negociação foi a maneira que nós encontramos de facilitar para que o cliente possa negociar os débitos do período de março a agosto de uma maneira mais tranquila. Débitos anteriores a esse período também poderão ser negociado. É importante o cliente não perder essa oportunidade, pois a campanha encerra no dia 31”, detalha Haroldo.

Para garantir a segurança dos clientes e colaboradores, o atendimento presencial nas agências vai seguir todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde em relação ao distanciamento social, com a utilização de máscara, álcool em gel e higienização das mãos e de todos os equipamentos e utensílios utilizados durante o atendimento.

TELEFONE PARA NEGOCIAÇÃO – A Equatorial disponibiliza ainda um número de telefone exclusivo e gratuito para negociação de débitos. É o 0800 091 1051, que também recebe ligações de clientes da Equatorial Pará que estejam fora do Estado. As chamadas podem ser feitas das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira e das 8h às 14h, aos sábados.

SITE – A empresa disponibilizou mais um canal de negociação para os clientes regularizarem suas dívidas de forma rápida e segura: o site da distribuidora, o www.equatorialenergia.com.br . Para utilizar o serviço, o cliente deve clicar em “Parcelar débitos”. Essa condição especial atende aos clientes que possuem a partir de três faturas vencidas.

PRÊMIOS – Os clientes residenciais que realizarem negociações vão ser inscritos na promoção Energia em Dia, que sorteia mensalmente um ano de supermercado no valor de R$ 500,00, um ano de bônus de R$ 250,00 para pagar a conta de luz e na premiação final terá um carro zero km no valor de R$ 37 mil. Haverá também três sorteios extras de R$ 12 mil para a troca de equipamentos antigos e de alto consumo por outros novos e mais econômicos. Este valor também será utilizado para custear pequenas reformas na residência.

