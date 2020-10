Equatorial Pará alerta para cuidados em eventos de campanha política

Em situações com a presença de trios elétricos e outras estruturas, é necessário ter cuidado com a rede elétrica

Durante esse período de campanha política a Equatorial Energia Pará faz um alerta importante para os cuidados relacionados à energia elétrica. De acordo com a empresa, os trios elétricos merecem uma atenção especial, pois em algumas situações, a estrutura de som pode passar muito próxima a fiação e causar graves acidentes, até mesmo fatais. Por isso, é importante que a organização do evento faça um estudo prévio do trajeto do trio, verificando a altura da fiação.

O executivo da área de segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, explica que para quem fica em cima dos carros de som há grande perigo. “A gente observa que várias pessoas costumam ficar em cima dessas estruturas durante o evento, então é importante que em hipótese alguma sejam utilizados quaisquer objetos para afastar a rede elétrico. Daí a importância que fazer uma análise antecipada do trajeto. O ideal é uma distância de dois metros dos cabos de energia”, explica o executivo.

Outros cuidados são baseados na realização dos comícios, onde as estruturas dos palcos e palanques devem ter uma distância mínima da rede elétrica. “Orientamos que a distância entre a cobertura do palco e a fiação seja de 1,5 metros, para evitar qualquer tipo de risco. Também é muito importante fazer uma verificação do local com antecedência”, alerta Alex.

Antes do comício é extremamente necessário verificar o local e as condições elétricas para instalar o sistema de som e iluminação do palco ou palanque, sem gambiarras ou ligações clandestinas. O ideal é contatar a Equatorial para que a ligação seja feita dentro de todos os parâmetros de segurança estabelecidos pelo setor elétrico nacional.

Os adereços, que costumam ser comuns nessa época, também devem manter uma distância de pelos menos três metros da rede elétrica. A população que vai participar dessas manifestações também precisa ficar atenta a esses detalhes e ainda às orientações sanitárias de higiene e distanciamento social no que diz respeito a disseminação do novo coronavírus.

EM CASOS DE ACIDENTE- Nas situações imprevistas, em que aconteceram acidentes com a rede elétrica, é importante acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, no telefone 193, e comunicar a Equatorial Pará, no telefone 0800 091 0196. A orientação é que jamais entre em contato com cabos partidos no chão ou com as pessoas que sofreram descargas, devido a possibilidade de choque por indução.

