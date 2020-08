Equatorial Pará divulga os nomes dos ganhadores de um ano de compras de supermercado e bônus na conta de luz

O primeiro sorteio da promoção Energia em Dia teve clientes contemplados em Belém, Ananindeua, Canaã dos Carajás e Santarém

Na tarde desta sexta-feira (14), a Equatorial Pará divulgou os nomes dos quatro primeiros ganhadores da promoção Energia em Dia. O sorteio dos números da sorte dos vencedores ocorreu no dia 31 de julho pela Lotomania e, após auditoria, a distribuidora apresentou os felizardos. Nesse primeiro mês, foram sorteados dois clientes para receber um ano de supermercado com valor mensal de R$ 500,00 e mais dois clientes para receberem bônus mensal de R$ 250,00 para pagar a conta de energia por um ano.

Nesse primeiro sorteio, a capital e o interior do Estado tiveram clientes contemplados. Belém, Canaã dos Carajás, Ananindeua e Santarém tiveram ganhadores. Confira abaixo o nome, número da sorte e município dos clientes contemplados pela promoção:

1. Maria do Socorro de Souza Silva – Belém – Nº da sorte: 5872614- Bônus supermercado R$ 500

2. Josiane Barbosa de Souza – Canaã dos Carajás – Nº da sorte 5872625 – Bônus supermercado R$ 500

3. Katiane Silva Gama – Santarém – Nº da sorte 5872528 – Bônus mensal R$ 250,00 para pagar a fatura.

4. Henrique Silva Moraes – Ananindeua – Nº da sorte 5872643– para pagar R$ 250,00 na fatura

Os ganhadores serão comunicados formalmente pela Central de Atendimento da Equatorial Pará, por telefone, ou outros meios de contato disponibilizados durante o cadastro, por isso é importante manter os contatos atualizados para facilitar a localização.

De acordo com o regulamento, o próximo sorteio da promoção está previsto para ser realizado no dia 28 deste mês.

Facilidades para ficar em dia – Mais de 86 mil clientes de todo o Estado já se cadastraram na promoção desde seu lançamento, em junho, e a Equatorial tem ampliado as oportunidades para os clientes participarem. Em julho e agosto, foram realizadas ações para garantir a adimplência. O mês da negociação trouxe condições diferenciadas para pagamento à vista ou parcelado, por meio do telefone 0800 091 1051, e ainda passaram a contar com a facilidade de parcelamento em até 12x no cartão de crédito direto no site www.equatorialenergia.com.br.

Como se cadastrar – Para participar da Promoção, basta estar em dia com a Equatorial Energia e realizar o cadastro no site https://energiaemdia. equatorialenergia.com.br/ ou no www.equatorialenergia.com.br.



Após se cadastrar, todo cliente receberá um número da sorte para concorrer à promoção. É possível garantir mais chances de participação, pois há formas de ganhar números da sorte extras. Basta que o participante preencha o campo de e-mail no cadastro pessoal ou seja cadastrado na tarifa social. Também têm mais chance os clientes que, durante o cadastro, selecionarem as opções de receber faturas por e-mail ou pagamento da conta via débito automático.

Prêmios

Durante toda a promoção, serão vários prêmios sorteados mensalmente, e para o mês de agosto, serão contemplados mais quatro clientes. Dois ganharão um ano de supermercado no valor de R$ 500,00 mensais e mais dois serão sorteados para receber todo mês no período de um ano, o valor de R$ 250,00 mensais de bônus para pagar a fatura de energia. Nos próximos meses, haverá também prêmios extras, com a troca de equipamentos ineficientes no valor de R$ 12 mil, em 15 casas de clientes da Equatorial, e o prêmio final de um carro 0 km, no último sorteio. A promoção Energia em Dia é autorizada pelo SECAP nº 04.008156/2020, consulte o regulamento completo no site da promoção.

