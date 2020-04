Equatorial Pará faz doações para campanha contra Coronavírus

A empresa colaborou com materiais de higiene e mantimentos para as famílias que estão impossibilitadas de exercer suas funções

Em uma união de forças com o Governo do Estado, a Equatorial Energia Pará fez, na manhã desta sexta-feira (03), a doação de 35 mil litros de água sanitária e 27,5 mil litros de detergente, como forma de melhorar as condições de higienização de pessoas em situações de risco. A distribuidora também realizou a entrega de 45 toneladas de alimentos para ajudar as famílias que estão em dificuldade por causa da interrupção de suas atividades profissionais.

A empresa trabalha o pilar sustentabilidade com a realização de ações em diversas frentes de atuação e vem fazendo iniciativas que buscam conter o avanço do COVID-19 em todo o Estado. E diante desse cenário, se solidarizou com as famílias paraenses apoiando o combate a propagação do vírus.

O presidente da Equatorial Energia Pará, Marcos Almeida, enfatiza que a empresa está empenhada em garantir a continuidade de seus serviços e que este é o momento de unir forças em prol da população paraense. “A Equatorial Pará não está medindo esforços para garantir o fornecimento de energia de qualidade aos seus clientes, em especial aos hospitais e centros de saúde do Pará. E, mais do que isso, por estarmos preocupados com o contexto social, estamos atuando junto ao Governo do Estado, em solidariedade às famílias que necessitam de apoio neste momento tão complexo”, afirma o presidente.

De acordo com ouvidor geral do Estado, Arthur Houat, a parceria com a Equatorial foi de fundamental importância. “A gente consegue através de um gesto de solidariedade da empresa, reverter em benefício para as pessoas que estão abrigadas no Mangueirão, assim como em abrigos e centros de acolhimento. Assim garantimos que eles possam permanecer em distanciamento social com qualidade de vida, evitando a disseminação do Coronavírus”, diz Arthur.

Os recursos doados pela distribuidora foram recebidos pelo Governo do Pará que fará o mapeamento de pessoas que estão precisando de doações e entregará os mantimentos às famílias para ajudar a suprir suas necessidades durante o dia a dia da crise.

A Equatorial Pará, nesse contexto, permanece seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde e órgãos de saúde local para conter o avanço da Covid-19 e diminuir os impactos da doença no Estado. As agências de atendimento permanecem fechadas, mas os canais digitais estão disponíveis gratuitamente durante toda semana para dar suporte às solicitações de serviços dos clientes.

