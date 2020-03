Equatorial Pará faz obras de melhoria em comunidade de Alter do Chão

O objetivo é garantir energia com mais potência e qualidade às novas famílias do Caranazal (Foto:Celpa Divulgação)

A Equatorial Energia Pará expandiu o sistema de distribuição de energia elétrica e regularizou o fornecimento para quase 30 famílias que vivem numa área habitacional nova, criada na comunidade do Caranazal, distrito de Alter do Chão. No local, além de ligações clandestinas de energia havia a presença de fios inadequados e emendas que ofereciam riscos para os moradores.

Conforme explica o executivo de Obras, Lúcio Oliveira, a padronização feita pela Distribuidora vem permitindo que a energia chegue às residências de forma segura e de qualidade. “Para isso estão sendo respeitadas todas as normas de segurança estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, para que a energia que atenda esses moradores tenha maior confiabilidade e não ofereça riscos”, esclarece.

O assessor distrital de Alter do Chão, Kleber Costa, afirma que o trabalho da Equatorial representa um avanço significativo para a comunidade de alter do chão e região. “A satisfação, hoje, é constatada na vida de cada morador que tem ajudado bastante no processo de desenvolvimento desta região, evidenciada pelo turismo e meio ambiente”, ressalta.

Padrão de Medição

Para fazer a regularização do fornecimento de energia elétrica na comunidade, a Equatorial Energia Pará facilitou aos novos clientes o acesso ao Padrão de Medição, equipamento cuja instalação é de responsabilidade de todo consumidor para receber energia elétrica com segurança em casa. O equipamento foi financiado pela empresa e a cobrança constará na conta de energia dos clientes beneficiados.

Troca de Lâmpadas

Dando continuidade à ação realizada pela Distribuidora, uma equipe da área de Relacionamento com o Cliente estará na comunidade Caranazal na próxima sexta-feira, 13, para realizar diversas ações, entre elas a troca, gratuita, de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes pela versão de LED, considerada até 80% mais econômica. Para isso, o cliente precisa levar até cinco lâmpadas que estavam em uso e apresentar os documentos pessoais.

De acordo com a técnica da área, Leydiane Fernandes, na ocasião também será feito o cadastramento das famílias No Programa Tarifa Social de Energia Elétrica – destinado aos consumidores considerados de baixa renda – que passam a ter desconto de até 65% na conta de luz.

Os clientes interessados deverão apresentar apenas o RG, CPF, comprovante de residência e o número de inscrição social, o NIS. “Estamos levando mais cidadania e garantia dos direitos aos nossos clientes, facilitando o processo de comunicação e de aproximação ‘empresa x consumidor’”, reforça Fernandes, acrescentando que os moradores também receberão orientações sobre o uso racional de energia elétrica.

Outra preocupação da distribuidora é em relação aos riscos de acidentes que envolvem energia elétrica. Por isso, uma técnica da área de segurança participará da ação realizando palestra sobre segurança com a rede.

