Equatorial Pará negocia dívidas e realiza troca de lâmpadas em Alter do Chão

A ação faz parte do Projeto E+ Comunidade que possibilita o cliente a ficar em dia com a distribuidora

Para fazer a negociação, basta que o titular da conta compareça, munido dos documentos pessoais (RG e CPF), a sede da Administração Distrital de Alter do Chão, no horário das 9h às 17h, dos dias 11 e 12 deste mês de novembro. A ação é voltada para clientes residenciais, pequenos comércios e rurais que terão condições especiais na quitação de débitos, como isenção e descontos de juros, multa e correção, além do parcelamento das dívidas.

Podem negociar os débitos clientes com contas em atraso há mais de 90 dias. De acordo com a executiva de relacionamento, Sulamita Pereira, a iniciativa tem o objetivo de facilitar a recuperação de crédito junto à empresa e, também, no comércio, evitando a negativação ou protesto do cliente.

TARIFA SOCIAL – Além do serviço de negociação de débitos, também estará disponível o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica para clientes que já possuem o NIS (Número de Inscrição Social). O programa beneficia famílias consideradas baixa renda com descontos que podem chegar a 65% nas contas de luz.

TROCA DE LÂMPADAS – A equatorial Pará também está incentivando a troca de lâmpadas em Alter do Chão. Nos dois dias do projeto, os clientes poderão trocar até cinco (05) lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, por lâmpadas de LED. Além de mais econômica, é durável e não prejudica o meio ambiente.

Basta apenas apresentar a última conta de luz paga, CPF, RG e entregar às equipes da empresa cinco (05) lâmpadas, dos modelos antigos, que não estejam queimadas.

Durante a programação a Equatorial Pará cumprirá todos os procedimentos recomendados pelos órgãos de saúde, no que diz respeito a distanciamento social, uso de equipamentos de segurança e higienização de objetos.

ENERGIA EM DIA – A promoção Energia em Dia sorteia, mensalmente, um ano de supermercado no valor de R$ 500,00 e um ano de bônus de R$ 250,00 para pagar a conta de luz. Inclusive, na premiação final, será sorteado um carro zero km no valor de R$ 37 mil. A Equatorial ainda realizará três sorteios extras de R$ 12 mil, que serão destinados para eficientização de 15 residências. No total, serão distribuídos 64 prêmios. Para participar da campanha o cliente deve estar em dia com a Equatorial e se cadastrar no site www.equatorialenergia.com.br

SERVIÇO – E+ COMUNIDADE

Local: Administração Distrital de Alter do Chão, localizada na rua Everaldo Martins, ao lado do Terminal Rodoviário.

Data: 11 e 12 de novembro

Hora: 9h às 17h

Fonte:Equatorial Pará

