Equatorial Pará oferece inscrições gratuitas para o Gastronomia do Amanhã

Iniciativa leva qualificação profissional para moradores em situação de vulnerabilidade.

No período de 23 a 27 de novembro, os moradores de Santarém receberão o projeto Gastronomia do Amanhã, patrocinado pela Equatorial Energia Pará. O evento oferece oportunidade de qualificação profissional e fomenta emprego e renda à população que vive em áreas de vulnerabilidade social.

Para os clientes da Equatorial Pará são oferecidas, gratuitamente, 30 vagas.

As inscrições estão sendo feitas pelo (93) 98111-2750 e encerram assim que as vagas forem preenchidas.

As oficinas ocorrerão no Restaurante Popular, localizado nos altos do Mercadão 2000, no horário das 14h às 18h.

Para a analista de responsabilidade social da Equatorial Energia Pará, Michelle Miranda, o Gastronomia é uma oportunidade de mudança de vida para muitas famílias, principalmente no atual momento. “A capacitação oferece a chance para que clientes da Equatorial tenham acesso ao mercado de trabalho de forma empreendedora, gerando autonomia financeira e despertando para novas oportunidades. E isso repercute na qualidade de vida de suas famílias”, reforça.

TEORIA E PRÁTICA

Os participantes terão uma semana intensa de aprendizado com a chef de cozinha Verena Aquino, quando aprenderão sobre diversos assuntos ligados à culinária, como o desenvolvimento de ficha técnica para alimentos, técnica de bases de cozinha, segurança alimentar, noção de marketing de produtos e empreendedorismo, este último com o apoio do Sebrae.

Todas as atividades obedecerão aos decretos estabelecidos na cidade, bem como a utilização de máscaras e álcool em gel como medidas de segurança.

O Gastronomia do Amanhã 2020 tem o patrocínio do Grupo Equatorial Energia, via Lei Semear, e apoio do Sebrae.

Serviço: Gastronomia do Amanhã em Santarém.

Onde: Restaurante Popular – Altos do Mercadão 2000 – Avenida Tapajós.

Quando: 23 a 27 de novembro.

Hora: 14h às 18h.



Foto: Reprodução/Equatorial Pará

Por: Nubia Pereira

