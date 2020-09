Equatorial Pará realiza E+ Comunidade na Zona Leste de Santarém

Equipes da distribuidora vão negociar débitos, trocar lâmpadas e inscrever os clientes na Tarifa Social

A programação faz parte do Programa E+ Comunidade desenvolvido pela empresa em todo o Estado. No dia 25, equipes estarão na zona leste de Santarém, na sede do CRAS, localizada na avenida Nações Unidas, no bairro São José Operário, das 8h às 13h. O objetivo é oferecer serviços e opções de negociação para quem está em débito com a distribuidora.

A programação definida segue todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde e pela Prefeitura de Santarém.

De acordo com a executiva de relacionamento, Sulamita Pereira, a negociação de débitos estará disponível para quem quer ficar em dia com a Equatorial Energia e regularizar a situação junto aos órgãos de proteção ao crédito. “Serão permitidas negociações para pessoas que possuem o mínimo de três faturas em atraso. É uma oportunidade única que beneficia todos áreas urbana e rural de Santarém”, explica.

Outro serviço oferecido será a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, consideradas de alto consumo, por lâmpadas de LED que, além de iluminar muito mais, mesmo com menor potência, possuem menor consumo energético, chegando a economizar 80% na iluminação residencial.

Para fazer a troca, o cliente deve ter em mãos documento de identificação, as três últimas da conta de energia quitadas e, no máximo, cinco lâmpadas incandescentes e fluorescentes que estavam em uso.

*TARIFA SOCIAL*

Além disso, os clientes considerados de baixa renda também poderão se cadastrar no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, que dá descontos na conta de luz para famílias baixa renda, com renda de até meio salário mínimo por pessoa inscritas no Cadastro Único e para famílias com integrantes que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para fazer o cadastro no programa, basta levar os documentos pessoais, uma fatura de energia e o Número de Inscrição Social (NIS).

SERVIÇO: Projeto E+ Comunidade no São José Operário

Data: 25 de setembro de 2020

Horário: das 8h às 13h

Local: CRAS – Avenida Nações Unidas, S/N – Bairro São José operário

Fonte:Equatorial Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...